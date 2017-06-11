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В Dota 2 вышел патч 7.06d

11 июня 2017, воскресенье. 20:02. Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.06d. Основные изменения версии коснулись ослабления популярных саппортов четвертой позиции. Также были усилены персонажи, которые не появлялись в пиках на турнире Epicenter. Первые официальные матчи на новом патче на LAN-финале состоятся 14 июня в рамках Galaxy Battle и The Summit 7.

* Necronomicon: продолжительность действия увеличена с 45 до 50
* Helm of the Dominator: минимальное здоровье увеличено с 1400 до 1500
* Echo Sabre: продолжительность замедления увеличена с 0.6 до 0.7
* Alchemist: скорость от Chemical Rage увеличена с 30/40/60 до 40/50/60
* Alchemist: Талант на 15 уровне увеличен с +80 урона от Unstable Concoction до +100 урона
* Bounty Hunter: скорость передвижения увеличена с 315 до 320
* Bristleback: прирост силы уменьшен с 2.5 до 2.2
* Bristleback: бонусный урон от Warpath уменьшен с 20/25/30 до 18/24/30
* Chaos Knight: базовая сила увеличена с 20 до 22
* Chen: пополнение здоровья с Hand of God Heal увеличено с 200/300/400 до 225/325/425
* Clockwerk: урон от Hookshot увеличен с 100/200/300 до 75/175/275
* Crystal Maiden: стоимость Frostbite увеличена с 115/125/140/150 до 140/145/150/155
* Dark Seer: базовый интеллект уменьшен на 2
* Dark Seer: замедление от Wall of Replica уменьшено с 0.6/0.8/1.0 до 0.5/0.75/1.0
* Doom: продолжительность Doom увеличена с 15 до 16 секунд
* Gyrocopter: скорость передвижения увеличена с 320 до 325
* Invoker: время восстановления Alacrity увеличено с 15 до 17
* Io: скорость от Tether уменьшена с 13/14/15/16% до 10/12/14/16%
* Leshrac: талант на 10 уровне увеличен с +15 у скорости передвижения до +25
* Leshrac: талант на 10 уровне увеличен с +125 здоровья до +175
* Lich: радиус отскока Chain Frost увеличен с 575 до 600
* Medusa: оглушение от Scepter увеличено с +0.2 до +0.3 за скачок
* Mirana: прирост ловкости увеличен с 3.3 до 3.6
* Monkey King: талант на 10 уровне увеличен с +10% уклонения до +12%
* Monkey King: критический урон Boundless Strike увеличен с 1.4/1.6/1.8/2x до 1.5/1.75/2/2.25x
* Monkey King: максимальный урон Primal Spring увеличен с 100/180/260/340 до 140/210/280/350
* Morphling: базовая скорость атаки увеличена с 1.6 до 1.55
* Nature's Prophet: урон Treant увеличен с 32 до 36
* Necrophos: время восстановления Reaper's Scythe уменьшено с 100/85/70 до 90/80/70
* Necrophos: талант 10 уровня увеличен с+6 силы до +8
* Night Stalker: стоимость Hunter in the Night увеличена с 50 до 80
* Night Stalker: продолжительность замедления от Void днем уменьшена с 2 до 1.25 секунд
* Phantom Lancer: базовое восстановление здоровья увеличено с 0.5 до 1.5
* Pugna: радиус атаки увеличен с 600 до 630
* Shadow Demon: базовая сила увеличена с 17 до 19
* Skywrath Mage: урон Concussive Shot увеличен с 60/120/180/240 до 70/140/210/280
* Tiny: талант на 10 уровне увеличен с +6 силы до +8
* Tiny: талант на 10 уровне увеличен с +12 интеллекта до +14
* Tiny: урон Craggy Exterior увеличен с 40/50/60/70 до 60/80/100/120
* Treant Protector: базовая скорость передвижения уменьшена с 280 до 270
* Underlord: максимальный урон Firestorm увеличен с 0.8/1.6/2.4/3.2% до 1/2/3/4%
* Undying: базовая броня увеличена на 1
* Viper: скорость восстановления Viper Strike уменьшена с 60/45/30 до 50/40/30
* Visage: скорость восстановления Familiars уменьшена с 160/145/130 до 130
* Windranger: замедление от Windrun увеличено с 8/16/24/30% до 15/20/25/30%
* Winter Wyvern: урон от Arctic Burn увеличен с 8% до 9%.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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