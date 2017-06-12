Microsoft и Turn 10 Studios анонсировали Forza Motorsport 7

Microsoft и Turn 10 Studios анонсировали автосимулятор Forza Motorsport 7. Релиз игры состоится 3 октября 2017 года эксклюзивно для Xbox One и Windows 10. На конференции компании Microsoft в Лос-Анжелесе был показан первый трейлер Forza Motorsport 7.

В новой игре серии Forza Motorsport будет доступно более 700 автомобилей, включая суперкар Porsche 911 GT2 RS. Для использования виртуального образа этого автомобиля Microsoft заключила эксклюзивное соглашение с компанией Porsche.

По словам разработчиков, Forza Motorsport 7 станет самой технически продвинутой гоночной игрой в истории игровой индустрии.