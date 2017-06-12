Объявлена стартовая цена Xbox One X

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер на конференции компании в рамках выставки E3 2017 объявил стоимость новой консоли Xbox One X на старте продаж. Самая мощная на момент выхода игровая консоль в мире будет доступна по цене $ 499.

Приставка Xbox One X поступит в продажу 7 ноября 2017 года. Устройство оснащено графическим процессором производительностью 6 терафлопс, 12 ГБ видеопамяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с и способно выдавать картинку с разрешением 4К и частотой 60 fps. Анонс Project Scorpio состоялся на выставке E3 2016.