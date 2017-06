На конференции Microsoft представили 42 игры

В ходе конференции Microsoft в рамках выставки E3 2017 было представлено 42 игры, более половины из которых создаются эксклюзивно для консоли Xbox One.

На шоу были представлены как абсолютно новые тайтлы, так и продолжения известных серий. Среди наиболее громких анонсов можно выделить Metro Exodus, Forza Motorsport 7, Middle Earth: Shadow of War, Crackdown 3, Assassin’s Creed Origins, Anthem, Life is Strange: Before the Storm, Sea of Thieves и другие игры.

Выступая перед публикой, глава игрового направления Microsoft Фил Спенсер также объявил о запуске программы обратной совместимости игр с первой консолью Xbox. По словам Спенсера, геймеры получат доступ к любимым ретро-играм до конца 2017 года.