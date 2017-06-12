ESL анонсировала турнир по Quake Champions с призовым фондом $ 1 млн

ESL совместно с компаниями ID Software и Bethesda анонсировала турнир по Quake Champions с призовым фондом $ 1 млн. Анонс появился на сайте лиги.

Соревнования пройдут в двух форматах: между одиночными игроками и между командами, состоящих из четырёх человек.

Онлайн-отборочные на турнир начнутся 29 июня в Европе и 30 июня в США. А уже 5-6 августа пройдут региональные финалы.

Также отмечается, что 8 участников чемпионата 1x1 будут определены на турнире Bring Your Own Computer.

LAN-финал пройдёт с 24 по 26 августа в Далласе на выставке QuakeCon.