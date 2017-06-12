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Марун «GH» Мерхей: проигрыши в групповой стадии заставили нас шевелиться

12 июня 2017, понедельник. 21:27. Киберспорт

Игрок Team Liquid Марун «GH» Мерхей в интервью для портала Cybersports прокомментировал выступление своей команды на EPICENTER 2017.

«Проигрыши в групповой стадии нас, конечно, заставили шевелиться. Мы поняли, что делаем что-то не так, исполняем не то, что тренировали. Надо вспомнить то, что мы делали. У нас был определённый опыт с групповой стадии, мы учли его и просто заставили наши схемы работать. Так всё и получилось. У нас был отличный турнир и отличные соперники, Virtus.pro и EG здорово заставили нас попотеть. LGD.FY играли менее уверенно, хотя в группе они выглядели намного сильнее. В целом мы нащупали ритм», — рассказал Мерхей.

На групповой стадии Team Liquid уступила Team Secret и LGD.Forever Young. В плей-офф команда обыграла Virtus.pro, LGD.ForeverYoung, а также Evil Geniuses в гранд-финале и стала победителем соревнований.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2
Новости. Киберспорт
12 июня 2017, понедельник
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