Россиянин впервые за 7 лет сыграет на чемпионате мира по FIFA

Киберфутболист Андрей «Timon» Гурьев прошёл в финальную стадию турнира FIFA Interactive World Cup 2017. В европейских отборочных Timon обыграл шведского игрока Zimme со счетом 3:2.

Андрей Гурьев станет первым игроком из России за последние 7 лет, кто выступит на чемпионате мира по FIFA.

Timon — профессиональный киберфутболист киберспортивной команды Gambit Esports и ПФК ЦСКА. За свою карьеру игрок стал победителем чемпионата России — 2016, чемпионата РФПЛ 2017, FIFA World Museum FIWC FINAL, ESWC Russia 2016, а также Кубка России 2015.

FIFA Interactive World Cup — ежегодный турнир по FIFA. В 2017 году финальный этап соревнований состоится в Лондоне. Победитель получит денежный приз в размере $ 200 тыс. и приглашение на вручение награды «Золотой мяч» от FIFA.