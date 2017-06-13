Адам «Friberg» Фрайберг ушёл из состава NiP по CS:GO

Член состава Ninjas in Pyjamas по Counter-Strike: Global Offensive Адам «friberg» Фрайберг покинул активный ростер коллектива. В команде его заменит его соотечественник Фредерик «REZ» Стернер. Об этом сообщает портал HLTV.org. Причины изменений пока не сообщаются.



Продолжит ли friberg играть на профессиональной сцене, пока не известно. В настоящее время Адам связан действующим контрактом с NiP, и, возможно, он займёт иное место в организации.



Адам «friberg» Фрайберг выступал за Ninjas in Pyjamas с 2012 года. Из последних достижений игрока можно отметить победы на DreamHack Masters Malmo, StarLadder i-League StarSeries Season 2 и Intel Extreme Masters XI Oakland. По данным esportsearnings.com, он входит в число 25 богатейших игроков в CS:GO. За карьеру Фрайберг заработал более $ 324 тыс.



REZ начал профессиональную карьеру в 2016 году. Предыдущей командой игрока была Epsilon eSports, в составе которой он одержал победу на World Cyber Arena 2016 и Pro Gamer League 2016 Summer. Стоимость трансфера пока не сообщается.



Состав NiP по CS:GO



— Фредрик «REZ» Стернер,

— Ричард «Xizt» Ландстрём,

— Кристофер «GeT_RiGhT» Алесунд,

— Патрик «f0rest» Линдберг,

— Вильям «draken» Сундин.