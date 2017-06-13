Китайские фанаты Dota 2 попросили Valve разобраться в конфликте игроков и ACE

Китайские поклонники Dota 2 написали Valve и Гейбу Ньюэллу открытое письмо, в котором попросили разобраться в конфликте между китайской киберспортивной ассоциацией (ACE) и игроками Wings Gaming. По мнению сообщества, сложившаяся ситуация несправедлива по отношению к чемпионам The International 2016.



«Это письмо написано поклонниками Dota 2 в Китае. Мы относимся с любовью и уважением к Valve как создателю классических дисциплин в киберспорте. За последние несколько месяцев бывший состав Wings Gaming распался из-за незаконных действий китайской киберспортивной ассоциации. Вся эта система негласных правил и скрытого давления нанесла ущерб профессиональной киберспортивной сцене и применила к игроками чрезмерные меры. Организация, которая должна была следить и развивать профессиональную сцену, нанесла ей непоправимый ущерб.



1. Нарушены права профессиональных игроков. Непостижимо, что профессиональные игроки пострадали из-за того, что искали юридической помощи в получении просроченных платежей. ACE контролирует большинство турниров, поэтому у игроков нет выбора, кроме как уступить. Это вредно для сцены.



2. У ACE присутствует целая серия решений, в которых она руководствуется исключительно собственными интересами, игнорируя китайское законодательство. На этот раз жертвами стали Wings и EHOME. В следующий раз пострадавшим может стать кто угодно.



3. Несмотря на то что Dota 2 — не самая популярная дисциплина, фанаты игры не раз доказывали свою заинтересованность в ней, как эмоциональную, так и финансовую. Нас также привлекает приверженность профессиональных игроков, и нам больно видеть, как их шантажируют.



4. Игрокам требуется благоприятная атмосфера для тренировок. Среди членов ACE по-прежнему происходят притеснения. Несмотря на то что организация имеет власть над китайским регионом, её влияние скоро будет ощущаться на международных турнирах.



Мы надеемся, что здесь достаточно доказательств того, что ACE вредит развитию киберспорта в Китае. Мы не отрицаем её положительного влияния, которое она оказывала ранее, но последние события свидетельствуют об обратном.



Продолжительность профессиональной карьеры в Dota 2 невелика, а возраст профессиональных игроков приходится как раз на момент, когда обычные подростки идут в старшие классы или колледж. В связи с этим многие игроки в Dota 2 не знают, как защитить себя с помощью закона. Система профсоюзов в Dota 2 ещё недостаточно развита, игроки оказываются достаточно беспомощными в делах с организациями, и это делает юридические услуги ещё сложными. Нам понятна осмотрительность Valve перед тем, как предпринять какие-либо дальнейшие шаги, и это не обязанность компании — решать проблему, которая возникла из-за упущений в китайском праве», — сообщается в публичном письме.



Также фанаты предложили свои методы решения проблемы: сотрудничество со организаторами турниров (например Perfect World), более эффективная коммуникация между Valve и игроками в целях управления карьерой и создание единой международной системы турниров. Последнее поможет предотвратить региональную монополию таких организаций, как ACE.



Конфликт между китайской киберспортивной ассоциацией (ACE) и игроками Wings Gaming возник после того, как состав покинул команду. После этого коллектив решил продолжить выступать вместе под названием Team Random. Позже стало известно, что ACE забанила всех членов команды. Таким образом, все игроки Team Random лишились права выступать на крупных китайских турнирах.