Чемпионат мира по Rocket League посмотрели более 2 млн человек

Компания Psyonyx опубликовала статистические данные третьего чемпионата мира по Rocket League. Трансляция соревнований велась на семи языках. Согласно выложенной информации, турнир посмотрели 2,29 млн человек, которые суммарно потратили на трансляцию 155 млн минут. Пиковое число зрителей на всех трансляциях достигло 208 тыс. человек.



Rocket League Championship Series Season 3 Finals проходил со 2 по 4 июня в Лос-Анджелесе (США). Победу на турнире одержала команда Northern gaming, обыграв коллектив соперников из Mock-it EU в двух сериях best-of-seven (до четырёх побед), со счетом 4:2, 4:3.