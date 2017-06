Русскоязычная трансляция турнира The Summit 7 по Dota 2 пройдёт дистанционно

Русскоязычные комментаторы студии StarLadder не посетят LAN-финал The Summit 7 по Dota 2. Тем не менее трансляция турнира будет проходить дистанционно. Об этом в сервисе «Twitlonger» сообщил член англоязычной комментаторской студии Beyond The Summit Дэвид «Godz» Паркер. Поясняя причины, Godz сослался на ограниченность пространства в связи с перераспределением площадей геймхауса.



«Приветствую всех. Мы обновили информацию по иностранным трансляциям турнира The Summit 7. К сожалению, мы не смогли привезти российскую студию на турнир из-за ограниченности пространства. Тем не менее StarLadder обеспечит должный уровень освещения соревнований из удалённой студии.



Наши партнёры HuomaoTV обеспечат вещание для китайской аудитории. Студия Beyond The Summit в свою очередь проведёт трансляции на испанском, португальском и тайском, а также мы подготовим ролики по ряду других языков», — пишет в сообщении Godz.



The Summit 7 пройдёт с 14 по 16 июня в Лос-Анджелесе. Общий призовой фонд турнира составит $ 100 тыс.