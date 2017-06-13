Старт групповой стадии Galaxy Battles отложен из-за тайфуна «Мербок»

Организаторы соревнований Galaxy Battles по Dota 2 перенесли старт турнира на один день, пишет Gosu Gamers. Сообщается, что команды Newbee и Mousesports, а также Брекстон «Brax» Полсон застряли в разных аэропортах мира и не могут вылететь в Шэньчжэнь.

Организаторы ожидают прибытия составов и комментатора днём 14 июня. В связи с задержкой они вынуждены перенести начало групповой стадии на 15 июня.

Из-за тайфуна организаторам Galaxy Battles предстоит переделать расписание, чтобы завершить соревнования 18 июня.

В турнире с призовым фондом 150 тыс. долларов участвуют TNC Pro Team, HappyFeet, iG Vitality, Newbee, Vici Gaming, Planet Odd, Infamous и mousesports.