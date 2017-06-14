HGG: сборная России по Hearthstone не вышла из группы

Сборная России не прошла во вторую стадию отборочного этапа чемпионата среди национальных команд по Hearthstone. В заключительном матче группы C команда проиграла Новой Зеландии со счётом 0:3.

Из-за разницы побед и поражений российская сборная расположилась на четвёртой строчке, а национальная команда Аргентины поднялась на третью позицию.

Группа C

Шансы на выход из группы также потеряли игроки из Беларуси и Казахстана, а команда с Украины прошла в следующий этап с первого места.

Группа F

Группа H

Полный список участников второго отборочного этапа станет известен после игр 14 и 15 июня. Ознакомиться со всеми результатами матчей можно на официальном сайте чемпионата.

Стадия плей-офф с 16 командами пройдёт на выставке BlizzCon. На чемпионате национальных команд по Hearthstone разыграют 300 тыс. долларов. Всего в турнире участвовали 48 команд. Команды, расположившиеся с 9-го по 48-го место, получат по 4 тыс. долларов.

За сборную России выступали Павел «Pavel» Бельтюков, действующий чемпион мира, а также игроки Team Spirit: Алексей «ШтанУдачи» Барсуков, Алексей «INER» Бакуменко, Владислав «Silvername» Синотов.