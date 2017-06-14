Объявлены группы на Overwatch Contenders по Overwatch

Организаторы турнира Overwatch Contenders по популярному шутеру Overwatch анонсировали распределение команд на групповом этапе. В квалификациях приняли участие более 1200 коллективов. В групповом этапе примут участие по 16 команд в Северной Америке и Европе.



Коллективы разделены на 4 группы. В плей-офф пройдут по 8 коллективов, которые разыграют $ 50 тыс. в каждом из регионов.

Распределение команд в европейском регионе

Распределение команд в Северной Америке

Европейский этап Overwatch Contenders пройдёт с 16 июня по 1 июля. В Северной Америке турнир стартует на день позже. Соревнования будут проходить онлайн.