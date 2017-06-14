Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

На фестивале Geek Picnic появятся игровые зоны и киберспортивные площадки

14 июня 2017, среда. 15:59. Киберспорт

В рамках седьмого международного научно-популярного фестиваля Geek Picnic будут оборудованы площадки, посвящённые киберспорту, инди- и аркадным играм, а также косплею и современной комикс-культуре. Об этом заявили организаторы мероприятия.

Появление новых тематических зон связано со стремлением устроителей фестиваля следовать наиболее значимым тенденциям современного мира. «Наша цель в этом и последующих годах — сформировать полноценный город-мир, в котором будут созданы улицы и тематические пространства. То, что мы делаем сейчас, станет прообразом фестивального города будущего», — считает главный идеолог проекта Николай Горелый.

На фестивальной площадке RetroTech Squad будет развёрнута выставка легендарных ретро-приставок и рабочих станций конца прошлого века, там же состоятся турниры по Mortal Kombat и Rock-n-Roll Racing, пройдут соревнования по River Raid. В зоне OMEN представят линейку современных игровых компьютеров OMEN by HP, разработанных специально для геймеров. Гости фестиваля смогут опробовать мощные машины в играх на максимальных настройках и принять участие в квесте с использованием технологий виртуальной реальности. Также на фестивале будет действовать несколько игровых и развлекательных зон с использованием различного VR-оборудования.

Кроме того организаторы Geek Picnic обещают представить тематические площадки, посвящённые популярным компьютерным и настольным играм и комиксам, провести конкурс косплея. В этом году фестиваль пройдёт в Москве 17-18 июня и в Санкт-Петербург 24-25 июня.

Geek Picnic — ежегодный городской фестиваль науки, технологий и искусства, посвящённый современным технологиям, науке и творчеству. Проводится с 2011 года. Главная тема фестиваля в этом году — «Игры разума».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Новости. Киберспорт
14 июня 2017, среда
15:59 На фестивале Geek Picnic появятся игровые зоны и киберспортивные площадки
14:30 Объявлены группы на Overwatch Contenders по Overwatch
13:57 Red Canids и DeadlyKittens покинули турнир Mid Season Brawl 2017 по HotS
13:12 Blizzard выпустила крупное обновление в HotS
13:03 Определились участники турнира All Stars по Heroes of the Storm
12:26 HGG: сборная России по Hearthstone не вышла из группы
12:08 Шабзеб «ShahZam» Хан и Шон «seang@res» Гейрс вернулись в активный состав Misfits
11:01 Epsilon обновила состав по CS:GO
13 июня 2017, вторник
23:12 Определился победитель онлайн-турнира «Чемпионата» по FIFA17 на PC
21:42 Старт групповой стадии Galaxy Battles отложен из-за тайфуна «Мербок»
19:37 Русскоязычная трансляция турнира The Summit 7 по Dota 2 пройдёт дистанционно
15:40 Чемпионат мира по Rocket League посмотрели более 2 млн человек
15:21 Blizzard сообщила даты проведения второго игрового сезона в HotS
13:48 Китайские фанаты Dota 2 попросили Valve разобраться в конфликте игроков и ACE
13:11 Разработчики усложнили прохождение первого акта кампании в Dota 2
10:24 Результаты третьего игрового дня на HotS Mid Season Brawl 2017
09:26 Адам «Friberg» Фрайберг ушёл из состава NiP по CS:GO
00:36 Анонсирована Beyond Good & Evil 2
12 июня 2017, понедельник
22:17 Россиянин впервые за 7 лет сыграет на чемпионате мира по FIFA
22:00 Virtus.pro сыграет против Team Empire в первом матче The Summit 7
21:27 Марун «GH» Мерхей: проигрыши в групповой стадии заставили нас шевелиться
20:59 Для XCOM 2 выпустят дополнение War of the Chosen
20:58 ESL и Intel объявили о создании премии для команд по CS:GO в $ 1 млн
20:26 Роналдо, Яшин и Марадона появятся в FIFA 18
20:14 Planet Odd и Newbee попали в разные группы на Galaxy Battles
19:02 Суммарный призовой фонд турниров по Dota 2 превысил $ 100 млн
12:49 Fnatic и eStar Gaming возглавили группы на турнире Mid-Season Brawl
12:23 Cloud9 стала победителем Americas Minor Championship 2017
12:16 ESL анонсировала турнир по Quake Champions с призовым фондом $ 1 млн
03:01 На конференции Microsoft представили 42 игры
02:21 Объявлена стартовая цена Xbox One X
01:20 Microsoft и Turn 10 Studios анонсировали Forza Motorsport 7
00:31 Microsoft раскрыла название новой консоли и объявила дату её выпуска
11 июня 2017, воскресенье
23:32 Vega Squadron стала победителем CIS Minor Championship 2017
21:57 NoXiAK и Nardeus присоединились к Paris Saint-Germain eSports
21:48 Джефф Кейли назвал стоимость Project Scorpio
20:02 Vega Squadron вышла на LAN-финал квалификаций PGL Major Kraków 2017
20:02 В Dota 2 вышел патч 7.06d
18:48 Epicenter: Team Liquid стала двукратным чемпионом
17:10 Владимир No[o]ne Миненко: проиграли из-за плохих пиков и плохой игры
13:00 Tengri вышла в финал квалификаций PGL Major Kraków 2017
11:57 Vega Squadron представила состав на летний сезон LCL
10 июня 2017, суббота
23:53 NBA Live 18 выйдет на Xbox One и PlayStation 4
23:38 Представлен тизер дополнения для Battlefield 1 «Во имя царя»
23:16 EA представила геймплейный трейлер Need for Speed Payback
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017