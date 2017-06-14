На фестивале Geek Picnic появятся игровые зоны и киберспортивные площадки

В рамках седьмого международного научно-популярного фестиваля Geek Picnic будут оборудованы площадки, посвящённые киберспорту, инди- и аркадным играм, а также косплею и современной комикс-культуре. Об этом заявили организаторы мероприятия.



Появление новых тематических зон связано со стремлением устроителей фестиваля следовать наиболее значимым тенденциям современного мира. «Наша цель в этом и последующих годах — сформировать полноценный город-мир, в котором будут созданы улицы и тематические пространства. То, что мы делаем сейчас, станет прообразом фестивального города будущего», — считает главный идеолог проекта Николай Горелый.



На фестивальной площадке RetroTech Squad будет развёрнута выставка легендарных ретро-приставок и рабочих станций конца прошлого века, там же состоятся турниры по Mortal Kombat и Rock-n-Roll Racing, пройдут соревнования по River Raid. В зоне OMEN представят линейку современных игровых компьютеров OMEN by HP, разработанных специально для геймеров. Гости фестиваля смогут опробовать мощные машины в играх на максимальных настройках и принять участие в квесте с использованием технологий виртуальной реальности. Также на фестивале будет действовать несколько игровых и развлекательных зон с использованием различного VR-оборудования.



Кроме того организаторы Geek Picnic обещают представить тематические площадки, посвящённые популярным компьютерным и настольным играм и комиксам, провести конкурс косплея. В этом году фестиваль пройдёт в Москве 17-18 июня и в Санкт-Петербург 24-25 июня.



Geek Picnic — ежегодный городской фестиваль науки, технологий и искусства, посвящённый современным технологиям, науке и творчеству. Проводится с 2011 года. Главная тема фестиваля в этом году — «Игры разума».