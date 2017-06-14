Кирилл «Likkrit» Малофеев: Gambit — главные претенденты на первенство LCL Summer

Член состава M19 по League of Legends Кирилл «Likkrit» Малофеев опубликовал в социальной сети «Вконтакте» запись, где оценил состав команд-участников предстоящего сезона LCL Summer 2017. По мнению игрока, главными претендентами на первенство являются Gambit и Virtus.pro.



«Gambit. Очевидные претенденты на первое место. Но тут, как в анекдоте, есть нюанс — заиграет ли PvPStejos на топе снова на высоком уровне? Сыграется ли ботлейн? Найдёт ли Diamondprox синергию с новыми линиями? Сможет ли команда найти баланс между пятью игроками? На эти и многие другие вопросы ответа, думаю, до сих пор может не быть и у самих Гамбитов. Если же всё сложится хорошо, то их состав выглядит очень перспективно.



Virtus.pro. Чемпионы прошлого сплита, которые хоть и выглядели очень неуверенно, но тем не менее его выиграли. Я до сих пор не особо верю в данный состав (включая замену Blasting), но факты мне подсказывают, что все же их недооцениваю. Теперь о единственной замене в тренерско-игровом ростере. p1noy достаточно давно играет на сцене, но серьёзных результатов так и не достиг, хотя имел все шансы. Будет ли такой игрок полезен коллективу в СНГ? Они считают, что да», — оценил соперников Likkrit.



Летний сезон LCL пройдёт с 24 июня по 3 сентября. Призовой фонд соревнований составит 4,7 млн рублей.