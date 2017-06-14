Данхем: кроссплатформенная Rocket League на всех устройствах — наша мечта

Разработчики игры Rocket League технически готовы в течение часа присоединить владельцев PlayStation 4 к кроссплатформенному мультиплееру. Об этом вице-президент студии Psyonix Джереми Данхем рассказал в интервью интернет-изданию Polygon.

Данхем считает, что подключение Sony к кроссплатформенному функционалу в настоящее время является не технической, а политической проблемой – японская компания отказывается предоставлять своим пользователям возможность устраивать матчи с владельцами PC и Xbox One.

«Мы готовы сделать всё, что Sony потребует от нас. Кроссплатформенная Rocket League на всех платформах, на которых доступна игра, — наша мечта», — отметил Джереми Данхем. Ранее на его странице в «Твиттере» появилась информация о том, что после выхода Rocket League на Nintendo Switch игрокам новой консоли будет доступен кроссплатформенный мультиплеер.

Игра Rocket League, объединяющая в себе элементы гоночной аркады и футбола, вышла 7 июля 2015 года. В начале 2017-го общее число пользователей игры превысило 25 млн человек. В настоящее время кроссплатформенный мультиплеер в Rocket League доступен владельцам PC и Xbox One. Релиз игры на Nintendo Switch запланирован на конец 2017 года.