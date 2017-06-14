Названа дата старта открытых квалификаций на The International 7

Первая открытая региональная квалификация на The International 7 состоится с 22 по 23 июня. Вторая запланирована на 24 и 25 июня. Проведением отборочных в Северной и Южной Америке, СНГ, Европе и Юго-Восточной Азии займется компания FaceIT.

По итогам открытой стадии определятся участники закрытых этапов, которые пройдут с 26 по 29 июня.

Победители Боевого кубка восьмого уровня в Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии смогут посостязаться друг с другом в «Квалификации чемпионов». Среди них разыграют еще по одному слоту в закрытый этап. Матчи пройдут 21 июня в турнирном клиенте Dota 2.

The International 2017 состоится в Сиэтле с 7 по 12 августа. На чемпионат приедут 16 команд. Часть из них пройдет отборочные этапы, часть получит прямые приглашения. Всего на турнире разыграют призовой фонд в $14,8 млн. Однако это не окончательная сумма. Она растет за счёт покупок Боевого пропуска и специальных внутриигровых предметов.