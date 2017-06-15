Глушаков: переживаю, что через 5 лет в России все будут в киберфутбол играть

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков выразил опасения по поводу роста популярности киберспорта и киберфутбола в России.

«Не знаю, почему у нас нет в стране мировых звёзд. Может быть, у нас неправильное развитие в футболе какое-то. У нас и защитников-то центральных сейчас нет. Ветераны закончили, и всё.

Вроде Станислав Саламович нашёл новых футболистов, меняет их. Хотя говорят, что они не соответствуют уровню. Но вроде всё идёт нормально.



Вообще, я переживаю, что через пять лет футболистов в стране не останется. Все будут в киберфутбол играть», — сказал Глушаков «Спорт FM».