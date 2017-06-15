Blizzard поделилась подробностями о Overwatch Open Division

Компания Blizzard поделилась подробностями о турнире Overwatch Open Division.

В соревнованиях смогут принять участие игроки с рангом «Мастер». Все участники Open Division, которые завершат игры в сезоне, получат $ 10 на игровой счёт. В это же время те, кто смогут пройти в плей-офф, получат большую сумму.

Первый сезон турнира пройдёт в Западной Европе, Восточной Европе, Северной Америке, Латинской Америке, Бразилии, Австралии, Новая Зеландии и Южная Азии. Начало соревнований запланировано на 3 июля.