Телеканал Game Show покажет игры летнего сплита Континентальной лиги

Игры летнего сплита Континентальной лиги по League of Legends будут транслироваться в эфире телеканала Game Show. По мнению организаторов соревнований, зрителей ожидает красочное шоу и по-настоящему спортивный накал страстей.

Трансляция матчей летнего сплита на телеканале Game Show позволит поклонникам League of Legends оперативно получать информацию о расстановке команд в рейтинге соревнований. Матчи летнего сплита Континентальной лиги по League of Legends стартуют 24 июня 2017 года, финал соревнований состоится 3 сентября на киберспортивной арене Riot Games в Москве.

В играх примут участие восемь сильнейших команд СНГ: Virtus.pro, Vaevictis eSports, M19, Vega Squadron, Team Just Alpha, Gambit, Natus Vincere, ROX. Общий призовой фонд летнего сплита составляет 4 млн 750 тыс. руб. Победитель соревнований будет представлять СНГ на чемпионате мира в Китае.

Ранее комментатор Континентальной лиги по League of Legends Михаил «Olsior» Зверев проанализировал участников летнего сплита и высказал предположения относительно распределения сил на грядущем турнире.