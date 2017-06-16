«Чемпионат» запустил онлайн-игру «Камень, ножницы, бумага»

На «Чемпионате» запустилась Tsu Ye Fighter — игра, в которой можно попробовать обыграть в «Камень, ножницы, бумага» главного редактора «Чемпионата» Самвела Авакяна, главного редактора раздела «Киберспорт» Андрея Загудаева и спортивного комментатора и журналиста Нобеля Арустамяна.



Кроме этого каждый участник сможет подать заявку и получить возможность попасть на одну из самых громких вечеринок лета Block Party, которые пройдут 24 июня в Краснодаре и 1 июля в Екатеринбурге.



В программе обоих мероприятий музыкальные выступления во главе с финским хедлайнером Jimi Tenor, гастрономические хиты героев местного стрит-фуда, сияющие винтажные машины, мотоциклы и DIY-тренажёры из автомобильных запчастей.



Поиграть в Tsu Ye Fighter можно здесь: http://takeitirish.championat.com/krd

Чемпионат запустил онлайн-игру в «Камень, ножницы, бумага» Фото: Championat.com