Team Secret прошла в гранд-финал турнира The Summit 7 по Dota 2

Коллектив Team Secret обыграл команду LGD в финале верхней сетки турнира The Summit 7 по Dota 2 со счётом 2:0. Таким образом, европейская пятёрка пробилась в гранд-финал соревнований, а LGD опустилась в финал нижней сетки. Ранее Team Secret обыграла Digital Chaos и Natus Vincere.



Гранд-финал турнира состоится 18 июня, начало — в 23:00 по московскому времени. Победитель турнира получит главный приз в размере $ 42,5 тыс.



The Summit 7 проходит в американском городе Лос-Анджелесе. Соревнования завершатся 18 июня. Общий призовой фонд турнира составил $ 100 тыс.