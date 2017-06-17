Более 40 % игрового интернет-трафика в Москве приходится на командные шутеры

Более 40 % времени, проводимого в играх, московские интернет-пользователи тратят на командные шутеры. Об этом сообщает сетевое издание m24.ru со ссылкой на компанию МГТС. Среди наиболее популярных игр жанра называются Counter-Strike, Overwatch и Battlefield 4.

Вторым по популярности жанром среди москвичей (24 % игрового трафика) стали онлайн-экшены, среди которых первую строчку уверенно удерживает War Thunder. По 10 % игровых онлайн-сессий приходится на MMORPG и стратегии. В жанре MOBA игра Dota 2 второй год подряд обгоняет по популярности League of Legends.

Согласно исследованиям, за последний год москвичи стали проводить в онлайн-играх на 60% больше времени, тем самым увеличив долю игр до трети в общем объёме использованного интернет-трафика. В среднем москвичи проводят за играми полтора часа в сутки, что на полчаса больше показателей прошлого года. Специалисты МГТС связывают это с общим ростом популярности игр и улучшением качества предоставляемых интернет-услуг.

«Многие недооценивают важность хорошего интернета при игре в Сети. Киберспорт снова стал в России официальным видом спорта, а это означает, что хороший интернет практически приравнен к хорошему покрытию на спортивной площадке, например, при игре в теннис или в футбол», – приводит слова представителя МГТС Татьяны Мартьяновой информационное агентство «НСН».