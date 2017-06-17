Тоби «TobiWan» Доусон: сообщество должно бороться за Dota 2

Известный австралийский комментатор по Dota 2 Тоби «TobiWan» Доусон написал публичное письмо на портале Reddit, в котором описал современные проблемы дисциплины. По его мнению, эти вопросы возникали с первых дней появления Dota 2 и до сих пор никак не решены.



Как заявил Тоби, Valve следует переработать турнирную систему и сделать её похожей на CS:GO, где организаторы соревнуются за звание Major-турнира. Также он отметил необходимость поддержки дизайнеров и художников в Workshop, необходимость сделать доступным краудфандинг других организаторов и решить ряд других проблем с организацией турниров.

«Для Dota 2 ещё не поздно исправить эти ошибки, и есть только одна компания, способная повлиять на решение этих проблем. Это Valve. Сообщество, в свою очередь, может бороться за свою дисциплину, иначе все события, которые вам так нравятся, со временем исчезнут. Я говорю как тот, кто потратил на это 13 лет своей жизни, и я надеюсь, что люди отложат свою неуверенность в сторону, чтобы объективно взглянуть на все проблемы, — прокомментировал своё заявление TobiWan.