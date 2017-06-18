Virtus.pro прошла в финал нижней сетки The Summit 7 по Dota 2

Команда Virtus.pro обыграла коллектив Team NP в третьем раунде нижней сетки турнира The Summit 7 по Dota 2 со счётом 2:0. Таким образом, российско-украинский коллектив прошёл в финал нижней сетки и сразится за место в гранд-финале соревнований. Team NP заняла четвёртое место и получила $ 10 тыс.



Следующим соперником для VP станет китайская пятёрка из LGD. Встреча состоится сегодня, 18 июня, в 20:00 по московскому времени. Победитель пройдёт в гранд-финал, где сразится с Team Secret за звание чемпиона турнира.



The Summit 7 проходит в американском городе Лос-Анджелес. Общий призовой фонд турнира составляет $ 100 тыс.