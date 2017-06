Sony выпустила новый ролик в поддержку PlayStation 4 Pro

Компания Sony опубликовала новый трейлер в поддержку своей самой мощной игровой консоли PlayStation 4 Pro. В ролике демонстрируются кадры из эксклюзивных игр Gran Turismo Sport, God of War, Horizon Zero Dawn, Deroit: Become Human, Spider-Man, Days Gone, а также рассказывается о технологических преимуществах игровой приставки.

По мнению пользователей Сети, ролик озвучен американским актёром Марком Хэмиллом, известным по роли Люка Скайуокера в киноэпопее «Звёздные войны». Официального подтверждения этой информации нет.

Улучшенная версия PlayStation 4 с приставкой Pro была анонсирована компанией Sony 7 сентября 2016 года, продажи устройства начались 10 ноября того же года. Игровая консоль отличается более высокой производительностью, улучшенным графическим процессором, поддержкой HDR и разрешения 4K, а также большим объёмом жёсткого диска.