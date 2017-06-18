BIG стала чемпионом Europe Minor Championship 2017

Команда BIG обыграла коллектив PENTA Sports в финале турнира Europe Minor Championship 2017 по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 2:0. Таким образом, BIG завоевала чемпионский титул и получила главный приз в размере $ 30 тыс. PENTA стала серебряным призёром и получила $ 15 тыс.



Также среди участников было разыграно три квоты на квалификации PGL Major Krakow 2017, которые получила тройка победителей. Третьей в списке стала Team Dignitas.



Europe Minor Championship 2017 прошёл с 15 по 18 июня в румынской столице Бухаресте. Общий призовой фонд турнира составил $ 50 тыс.