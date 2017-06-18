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Virtus.pro прошла в гранд-финал The Summit 7 по Dota 2

18 июня 2017, воскресенье. 23:40. Киберспорт

Команда Virtus.pro обыграла коллектив LGD в финале нижней сетки турнира The Summit 7 по Dota 2 со счетом 2:1. Таким образом, китайская пятёрка покинула турнир, заняв 3-е место. VP в свою очередь прошла в гранд-финал соревнований.

Следующим соперником Virtus.pro на турнире станет Team Secret. Матч пройдёт 18 июня и начнётся в 23:00 по московскому времени. Победитель получит главный приз в размере $ 42,5 тыс.

The Summit 7 проходит в американском городе Лос-Анджелесе. Призовой фонд турнира составляет $ 100 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Киберспорт
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