Virtus.pro прошла в гранд-финал The Summit 7 по Dota 2

Команда Virtus.pro обыграла коллектив LGD в финале нижней сетки турнира The Summit 7 по Dota 2 со счетом 2:1. Таким образом, китайская пятёрка покинула турнир, заняв 3-е место. VP в свою очередь прошла в гранд-финал соревнований.



Следующим соперником Virtus.pro на турнире станет Team Secret. Матч пройдёт 18 июня и начнётся в 23:00 по московскому времени. Победитель получит главный приз в размере $ 42,5 тыс.



The Summit 7 проходит в американском городе Лос-Анджелесе. Призовой фонд турнира составляет $ 100 тыс.