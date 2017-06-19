Илья «Lil» Ильюк: два года слёз, падений и взлетов — и вот он результат

Игрок Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк прокомментировал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» прямое приглашение его команды на International 2017.

«Я невероятно счастлив вот этой картинке [картинка с приглашением Virtus.pro Прим.ред] и ещё больше тому, что за ней стоит! Два года стараний, крови и пота, слёз, разочарований, падений и взлётов — и вот он результат. Я безумно благодарен всем и каждому, кто меня поддерживает всё это время. И больше всего я благодарен Лёше, который пригласил меня играть в своей команде, когда я никому не нужен был. Мне безмерно приятно играть именно в этой команде, именно с этими ребятами. Спасибо, парни: Алексей Березин, Роман Кушнарёв, Павел Хвастунов, Вова Миненко. Мы сделали это, люблю вас!» — заявил Ильюк.

19 июня Valve объявила, что прямые путёвки на The International 2017 заработали OG, Virtus.pro, Evil Geniuses, Invictus Gaming, Newbee и Team Liquid.