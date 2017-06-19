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Организаторы The Summit 7 заплатят командам, не приехавшим из-за визовых проблем

19 июня 2017, понедельник. 19:29. Киберспорт

Команды, которые не смогли получить визы для поездки на The Summit 7, получат часть призового фонда турнира. Об этом сообщил один из организаторов соревнований Дэвид «GoDz» Паркер.

«Победители квалификаций на The Summit в Китае и Юго-Восточной Азии (Clutch Gamers и CDEC Gaming) получат приз за 8-е место, несмотря на то что они не смогли посетить турнир», — написал он на своей странице в «Твиттере».

Выигрыш этих коллективов составит $ 2,5 тыс.

Clutch Gamers и CDEC Gaming не смогли приехать на чемпионат из-за визовых проблем. Посольство США в Филиппинах запросило документы для оформления спортивных виз. Их получение занимает около месяца. На чемпионате вместо CG выступил американский коллектив Digital Chaos, который занял 5-6-ю строчку.

Китайскую команду на чемпионате заменил серебряный призёр квалификации LGD Gaming. Коллектив по итогам турнира занял 3-е место и заработал $ 13 тыс.

The Summit 7 проходил с 14 по 18 июня в США. Победителем чемпионата стала Virtus.pro, обыгравшая в финале Team Secret.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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