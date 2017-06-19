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Team Empire анонсировала состав по League of Legends

19 июня 2017, понедельник. 19:42. Киберспорт

Team Empire анонсировала новый состав по League of Legends. Команда будет выступать в летнем сезоне Лиги претендентов.

Состав команды:

Димитриос «Freezy» Коузиокас
Илья «DarkStar» Пигулев
Пэрис «SpArkS» Оутсис-Димитриадис
Кирилл «Disaflex» Ситников
Даниил «darrow» Амелин
Дмитрий «Bronyaw» Симиненко

«Если учесть то, как складывался для нас весенний сплит, мы показали отличный результат, выиграв Лигу претендентов с составом, который обновили за несколько недель до финала. В весеннем сплите у нас обновился и состав, и тренерский штаб, и участие в ЛП. К сожалению, у менеджмента не было той возможности влиять на состав, которая есть сейчас. В межсезонье менеджмент провёл огромную работу, мы просмотрели много игроков на разные позиции и учитывали много факторов при выборе. Team Empire любит открывать таланты, поэтому в нашем составе появились молодые игроки в которых мы верим. Цель наша остаётся прежней — вернуться в LCL. Учитывая новую систему и уровень команд, сплит обещает быть очень интересным», — прокомментировал эту новость спортивный директор Team Empire Александр «Stranger» Соломонов.

В прошедшем сезоне Лиге претендентов Team Empire заняла первое место. Однако в матче за выход в LCL коллектив уступил ROX со счётом 1:3.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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