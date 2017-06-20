В игре Heavy Metal Machines усилят киберспортивную составляющую

Бразильская компания Hoplon анонсировала обновления для своего гоночного MOBA-экшена Heavy Metal Machines. По заявлению разработчиков, изменения направлены на усиление киберспортивной составляющей игры.

В ближайшие два месяца в Heavy Metal Machines появится новая система настраиваемых матчей, которая позволит игрокам создавать собственные условия для игры и сделает состязания более напряжёнными, а также будет добавлена новая арена. Изменения коснутся и характеристик внутриигровых предметов – в игре появится более мощная бомба с новыми свойствами.

«Многих профессиональных игроков и организаторов киберспортивных соревнований в первую очередь привлекает возможность проводить турниры с заданными условиями. Наш новый режим, помимо прочего, позволит устанавливать, кто сможет принимать участие в матче, и это весьма важно даже для самых простых форм соревнований», – прокомментировала одно из анонсированных обновлений разработчик игры Эли Ленци.

Гоночный MOBA-экшен Heavy Metal Machines в настоящее время находится в стадии открытого бета-тестирования в Steam. Игра предлагает геймерам динамичные битвы на боевых машинах в командных сражениях 4 на 4. Студия Hoplon предпринимает попытки усиления в игре киберспортивной составляющей. В частности, ранее с этой целью был переработан алгоритм таблицы лидеров.