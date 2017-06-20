Алекс «Neeb» Сандерхаф стал победителем WCS Jönköping. В финале соревнований он обыграл Йоону «Ence.Serral» Соталу со счётом 4:3.

За своё выступление Сандерхаф заработал $ 25 тыс. и 3 тыс. очков WCS. Ence.Serral получит $ 10 тыс., а также 1,4 тыс. очков WCS.

Neeb — американский игрок в StarCraft 2, который выступает за команду Ting. За свою карьеру Алекс Сандерхаф выиграл $ 218 тыс. призовых.

WCS Jönköping проходил в рамках фестиваля DreamHack с 17 по 19 июня. Призовой фонд соревнований составлял $ 100 тыс.