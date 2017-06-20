Сборная России сыграет в августе на групповом этапе Overwatch World Cup

Компания Blizzard объявила даты проведения квалификаций на мировой финал турнира Overwatch World Cup 2017.

Сборная России попала в группу F, в которой матчи состоятся 4-6 августа в Катовице. Также в этой группе оказались команды Китая, Норвегии и Гонконга.

По итогам групповой стадии из каждой группы в плей-офф пройдут две сильнейшие команды. После этого коллективы сыграют между собой по олимпийской системе и два победителя плей-офф стадии от каждого региона выйдут на Overwatch World Cup, который пройдёт на выставке BlizzСon.