Сотрудники платёжной системы PayPal сообщили, что распродажа в Steam начнётся 22 июня. Об этом говорится в официальном «твиттере» британского подразделения компании.

Согласно опубликованному сообщению, PayPal предоставит покупателям скидку в размере 5 фунтов за каждые 20 фунтов, потраченные в игровом сервисе. Акция платёжной системы продлится до 5 июля, когда предположительно закончатся распродажи.



PayPal ежегодно публикует достоверные даты начала распродаж в Steam. Valve пока воздерживается от официального анонса.