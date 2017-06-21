Денис «Seized» Костин: хейтерские комментарии не стоит воспринимать всерьёз

Денис «Seized» Костин, капитан состава Natus Vincere по CS:GO, в интервью Киберспорт@Mail.Ru рассказал о подготовке команды к мэйджору.



«Нам не хватает хороших тренировок. У нас было много проблем разного характера, начиная от свадьбы Ладислава «GuardiaN» Ковача и заканчивая нашими личными проблемами, которые мы постарались решить. После Adrenaline Cyber League у нас будет буткемп, на котором будем готовиться к ESL One Cologne 2017 и PGL Major Krakow 2017. Из всех турниров, которые сейчас идут, мы не делаем акцент на том, чтобы победить кровь из носу. Мы будем пытаться вынести максимальный урок из них. Основная задача — набрать максимальную, пиковую форму к Major», — заключил игрок.



Также Костин поделился мнением о критике своей игры.



«Я давно свыкся с ролью капитана. Давления как такового уже нету. Сложнее было свыкнуться с хейтерскими комментариями, которые не стоит вообще читать и воспринимать всерьёз, потому что ты сам понимаешь, что люди, сидящие там, вообще ничего не понимают в этой игре», — заявил Костин.