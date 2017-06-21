Федерация компьютерного спорта России получила официальную аккредитацию

Министерство спорта Российской Федерации официально аккредитовало Федерацию компьютерного спорта России сроком на один год. Об этом сообщается на официальном сайте РФКС.



Полученный статус позволит ФКС разрабатывать официальные правила, стандарты ЕВСК (правила присвоения разрядов и званий) по компьютерному спорту, проводить официальные соревнования и чемпионаты и формировать сборную страны. Также РФКС получит право разработать квалификационные стандарты для судей.



Как сообщается на сайте федерации, одной из приоритетных задач станет аккредитация региональных подразделений в целях получения долгосрочной общероссийской аккредитации. Также ФКС России уже приступила к подготовке первого официального чемпионата России по компьютерному спорту.



Напомним, что 8 июня 2016 года Министерство спорта РФ выпустило приказ о включении киберспорта во всероссийский реестр видов спорта.