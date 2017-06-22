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TI7: Alliance стала победителем Кубка чемпионов в Европе

22 июня 2017, четверг. 10:11. Киберспорт

Alliance выиграла Кубок чемпионов в европейском регионе. Благодаря этой победе команда заработала квоту в закрытой квалификации на The International 7.

В Кубке чемпионов в Европе приняли участие 11 коллективов. В ходе отборочного этапа Alliance обыграла GFT4H, Saphira и Team Entelechy.

Шведская команда потеряла право на приглашение в закрытую квалификацию после смены состава. 9 июня команду покинул Джонатан «Loda» Берг. Его место в пятёрке занял Адриан «Era» Крезиу.

Alliance в региональной квалификации на The International 7 присоединилась к Crescendo, Danish Bears, Mousesports, Penta Sports, 4 protect 5, Team Secret и Singularity. Оставшиеся две квоты разыграют в открытом отборочном этапе.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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