TI7: Alliance стала победителем Кубка чемпионов в Европе

Alliance выиграла Кубок чемпионов в европейском регионе. Благодаря этой победе команда заработала квоту в закрытой квалификации на The International 7.



В Кубке чемпионов в Европе приняли участие 11 коллективов. В ходе отборочного этапа Alliance обыграла GFT4H, Saphira и Team Entelechy.



Шведская команда потеряла право на приглашение в закрытую квалификацию после смены состава. 9 июня команду покинул Джонатан «Loda» Берг. Его место в пятёрке занял Адриан «Era» Крезиу.



Alliance в региональной квалификации на The International 7 присоединилась к Crescendo, Danish Bears, Mousesports, Penta Sports, 4 protect 5, Team Secret и Singularity. Оставшиеся две квоты разыграют в открытом отборочном этапе.