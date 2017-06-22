Коннор Макдэвид стал лицом NHL 18

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал лицом хоккейного симулятора NHL 18.

«Представлять NHL 18 — невероятная честь, — сказал Макдэвид. — Я ежегодно играю в NHL от EA Sports ещё с тех пор, как был ребёнком. Появиться на обложке, что до меня удавалось многим хоккеистам, которых я уважаю и которыми восхищаюсь, очень волнующе».

Сезон НХЛ-2016/2017 стал вторым в карьере хоккеиста. По его итогам Макдэвид выиграл три трофея: «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир (100 очков по системе «гол + пас»), «Харт Трофи» как самый ценный игрок сезона и «Тед Линдсей Эворд» как лучший игрок по версии хоккеистов.

NHL 18 выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 15 сентября 2017 года. Бета-тест хоккейного симулятора стартует 25 июля. Игрокам будут доступны три режима: NHL Threes (матч 3 на 3), EA SPORTS Hockey League и онлайн матчи 1 на 1.