Артур «Goblak» Костенко сыграет на открытых квалификациях TI7

Бывший украинский профессиональный игрок по Dota 2 Артур «Goblak» Костенко примет участие в открытых квалификациях The International 2017. Об этом в «твиттере» сообщил комментатор студии Starladder Алексей «bafikk» Бафадаров. Артур выступит в составе коллектива MoiSosedOleg.

Команду дополнили Виктор «WickedSick» Дягтерёв, Кирилл «Sunlight» Качинский, Алексей «Bafik» Бафадаров и Леонид «Keemerah» Шалашов. Открытые квалификации начнутся 22 июня в 16:30 по московскому времени.



Состав команды MoiSosedOleg по Dota 2:



— Виктор «WickedSick» Дягтерёв,

— Кирилл «Sunlight» Качинский,

— Алексей «Bafik» Бафадаров,

— Леонид «Keemerah» Шалашов,

— Артур «Goblak» Костенко.