TI7: на открытые отборы в СНГ зарегистрировалось максимальное количество команд

На открытую квалификацию на The International 7 в СНГ зарегистрировалось максимально возможное количество команд. В соревнованиях примут участие 1024 коллектива.



По заявлению администраторов платформы FaceIT, это рекорд для малого региона.



Сыграть в открытой квалификации на турниры от Valve может любая желающая команда или отдельный игрок. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте и подтвердить участие до старта соревнований.



По результатам открытого отборочного этапа в региональную квалификацию пройдёт одна команда. Среди участников турнира — M19, Double Dimension, команды комментаторов и стримеров КБУ и MoiSosedOleg и другие коллективы.



СНГ было выделено в отдельный регион перед киевским мэйджором. На первую открытую квалификацию на этот турнир зарегистрировались 857 коллективов.