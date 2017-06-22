Cyberspace станет домашней площадкой команд Vega Squadron

Организация Vega Squadron объявила о сотрудничестве с Cyberspace. По условиям партнёрского соглашения, комплекс Cyberspace в ТРЦ «Ривьера» станет домашней площадкой для команд Vega Squadron.



На ней организация планирует проводить встречи составов с поклонниками, автограф-сессии и пресс-конференции. Там же команды смогут готовиться к турнирам.



«Vega Squadron всегда старалась брать всё самое хорошее не только из киберспорта, но и из спорта традиционного. Мы первыми в СНГ открыли тренировочную базу для своих составов, а теперь делаем следующий шаг. Комплекс Cyberspace станет домашней ареной Vega Squadron, где наши составы смогут проводить тренировки в случае занятости базы или даже играть официальные матчи", — заявил в официальном анонсе владелец организации Алексей Кондаков.



Первый мероприятием в рамках сотрудничества станет любительский турнир по Dota 2 Vega Cup, в котором смогут принять участие все желающие. Чемпионат пройдёт 1 июля.



Vega Squadron — российская киберспортивная организация, открытая в 2012 году. Сейчас в её состав входят команды по Dota 2, League of Legends и Counter Strike: Global Offensive. Также в распоряжении компании находится тренировочная база в Подмосковье.