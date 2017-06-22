Valve выпустит специальный набор для Dota 2 на время распродажи в Steam

Компания Valve приготовила специальный набор Battle Level Bundle для боевого пропуска. За 19,99 доллара (1130 рублей) игроки получат 80 уровней, четыре Immortal Treasure 1 и четыре Immortal Treasure 2.

Пользователь сможет приобрести только один такой набор. Он будет доступен до 26 июня, после чего пропадёт из продажи.

25% выручки с Battle Level Bundle пойдёт в призовой фонд The International 7. На текущий момент он составляет 16 292 571 доллар. По сравнению с показателями 2016 года это меньше практически на 400 тыс. долларов.

Распродажа в Steam стартует 22 июня в 20:00 по московскому времени и завершится 5 июля.