Astralis и FaZe сыграют на IEM Oakland

Компания ESL анонсировала первые команды, принявшие приглашения на IEM Oakland по CS:GO. В чемпионате примут участие Astralis и FaZe.



Прямые путёвки на турнир получат ещё шесть коллективов. Оставшиеся четыре квоты разыграют в квалификациях. Подробности отборочного этапа анонсируют в ближайшее время.



IEM Oakland пройдёт с 18 по 19 ноября в Окленде, США. Соревнования примет «Оракл-Арена», домашняя площадка баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз». Действующими чемпионами IEM Oakland являются NiP, которые обыграли SK в финале турнира в 2016 году.