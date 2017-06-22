В Hearthstone изменят алгоритм выдачи карт в наборах

Компания Blizzard анонсировала изменения для Hearthstone. Они коснутся распечатывания наборов. С выходом нового дополнения пользователи больше не будут вынимать повторные карты легендарной редкости, если они уже есть в коллекции.

Так продолжится до тех пор, пока игрок не соберёт все карты из определённого расширения. Что произойдёт, если у пользователя уже есть полная коллекция, не уточняется.

Как заявил директор Hearthstone Бен Броуд, начиная со следующего дополнения, каждому игроку гарантирована легендарная карта в первых 10 наборах из нового расширения.

Разработчики также намерены провести специальную акцию. Во время неё наборы карт «Экспедиции в Ун’Горо» будут стоить как обычно, но количество комплектов увеличится. Так, например, при покупке 7 наборов игрок получит ещё +2 в подарок, а при 60 ему достанутся +18 комплектов. О сроках проведения акции не сообщается.

Hearthstone — карточная игра от Blizzard. Релиз состоялся в марте 2014 года.