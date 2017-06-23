Месси, Роналду и Левандовски вошли в команду сезона FIFA 17

Компания Electronic Arts опубликовала список игроков, попавших в команду сезона.

Криштиану Роналду из футбольного клуба «Реал Мадрид» и Лионель Месси из «Барселоны» получили рейтинг 99. Нападающему «Баварии» Роберту Левандовски и бельгийцу Эдену Азару, выступающему за «Челси», дали рейтинг 98. Ещё двух футболистов наградили рейтингом 97: Луиса Суареса из «Барселоны» и Мануэля Ноейра из «Баварии».

Кроме них в списке оказались игроки «Ювентуса», «Наполи», «Ромы», «Тоттенхэма» и других клубов.

Футболисты из команды сезона начнут выпадать в наборах в режиме Ultimate Team вечером 23 июня.