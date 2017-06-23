Greyman стал самым популярным героем на Mid-Season Brawl

На сайте организации Tempo Storm появилась инфографика, в которой подвели итоги турнира Mid-Season Brawl по Heroes of the Storm.

Самым популярным героем турнира стал Greyman, которого выбирали 72 раза. Самым часто блокируемым персонажем был Uther — его банили в 47 играх. В это же время лучший винтрейт продемонстрировал Chen, который в 90% матчах принёс своей команде победу.

Mid-Season Brawl проходил с 10 по 19 июня. Чемпионом турнира стал шведский состав Fnatic, который в гранд-финале победил Team Dignitas со счётом 4:3.