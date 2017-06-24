TI7: открытую квалификацию в Южной Америке прошла команда из Боливии

Завершилась первая открытая квалификация на The Interantional 7 в Южной Америке. По её результатам в региональный отборочный этап прошли четыре коллектива.



К приглашённым участникам присоединились бразильцы Midas Club Elite и STARS, обновлённый перуанский состав Team Unknown и команда из Боливии Anthrax Gaming. Они сыграют в региональных отборах, которые стартуют 26 июня. Оставшиеся места разыграют во второй открытой квалификации.



Midas Club Elit изначально получила прямое приглашение в региональный этап. Однако из-за болезни игрока команде пришлось сменить состав. Организаторы не пошли на уступки, и коллектив был вынужден отказаться от приглашения и пройти открытые квалификации с заменой.