Team Just Alpha и Vega Squadron возглавили таблицу LCL

Team Just Alpha и Vega Squadron возглавили таблицу Континентальной лиги по итогам первого игрового дня. На третьей строчке расположились Vaevictis eSports и Gambit eSports.

Team Just Alpha обыграла ROX и M19, в то время как Vega Squadron оказалась сильнее Natus Vincere и M19. 25 июня состоятся заключительные матчи первой игровой недели.

Летний сезон Континентальной лиги пройдёт с 25 марта по 20 августа 2017 года. По его итогам лучшая команда СНГ получит слот в 1-й раунд предварительной стадии чемпионата мира 2017 года.